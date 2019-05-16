توزيع سلال غذائية رمضانية في 4 دول لليوم العاشر على التوالي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولليوم العاشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية والمعونات والمساعدات في 4 دول، في تأكيد على شمولية الإعانات التي تقدمها المملكة للمحتاجين في مختلف الأصقاع.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية في جمهورية ألبانيا، حيث وزع 150 سلة غذائية في مدينة بولتشيزا لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر المحتاجة خلال رمضان المبارك.

وأعرب مفتي مدينة بولتشيزا الشيخ سيدين سترازيميري، عن خالص الشكر والتقدير للمملكة ممثلة بالمركز على مساعداته الغذائية القيمة خلال الشهر الفضيل التي تلبي حاجات الصائمين في جميع مدن ألبانيا خاصة مدينة بولتشيزا.

الأردن

كما وزع المركز السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن، حيث وزع سلالا غذائية تزن 107 أطنان، يستفيد منها 14686 فردا، في مخيمي الزعتري والأزرق.

وتنوعت محتويات السلة الغذائية الرمضانية الواحدة التي تزن 90 كجم على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافه، والتي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

اليمن

واصل المركز توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية، ففي محافظة الضالع تم توزيع 1530 وجبة إفطار في مديرية قعطبة وتم استهداف المرضى في المستشفيات وعابري السبيل ونزلاء السجون، بينما تم توزيع 1632 وجبة إفطار جاهزة على النازحين في مخيم الجفينة وعابري السبيل وعمال الخدمات والأسر الفقيرة في مدينة مأرب بمحافظة مأرب.

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أما محافظة لحج فتم توزيع 1428 وجبة إفطار رمضانية جاهزة، شملت المرضى في مستشفى الوهط العام وعابري السبيل والنازحين والفقراء.

لبنان

أقام المركز في لبنان، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبالتعاون مع جمعية أجيالنا الاجتماعية أول من أمس، مأدبة إفطار ومهرجانا على شرف ألفي طفل يتيم من مختلف المناطق اللبنانية، حيث تخلل المهرجان ألعابا ترفيهية، وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وينفذ المركز هذه الأنشطة دعما للأيتام والصائمين في المدن اللبنانية خلال شهر رمضان المبارك.

حضر الحفل شخصيات سياسية ودينية واجتماعية لبنانية بارزة، يتقدمهم ممثلة رئيس الحكومة اللبنانية النائب رولا الطبش، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في لبنان فهد القناص.

ونوهت رئيسة جمعية أجيالنا لينا الدادا في كلمتها على أهمية التعاون الذي تم بين مركز الملك سلمان للإغاثة وجمعية أجيالنا، لإنجاز هذه المناسبة السعيدة.

يذكر أن المركز دشن قبل يومين حفل إفطار ضمن مشروع القرية الرمضانية في مدينة طرابلس لعام (2019)، الذي يوفر وجبات إفطار لـ250 صائما من أهالي طرابلس وضواحيها الأشد فقرا، إضافة إلى تقديم هدايا لأبناء دور الأيتام في تلك المدينة الشمالية طيلة أيام شهر رمضان المبارك.