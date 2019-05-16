القضاء على 47 إرهابيا وتفجير 385 عبوة ناسفة بمصر

أعلنت القوات المسلحة المصرية، القضاء على 47 إرهابيا، واكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة معدة للتفجير، وذلك خلال عمليات نوعية نفذتها قوات الجيش والشرطة بشمال ووسط سيناء. وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها أمس أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي، في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.

ولفت البيان إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات، استشهد ضابطان و3 جنود، وأصيب 4 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، مؤكدا استمرار القوات المسلحة والشرطة في جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر.