القضاء على 47 إرهابيا وتفجير 385 عبوة ناسفة بمصر

ولفت البيان إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات، استشهد ضابطان و3 جنود، وأصيب 4 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، مؤكدا استمرار القوات المسلحة والشرطة في جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر.
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