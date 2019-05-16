التحالف ينفذ عمليات جوية ضد أهداف عسكرية حوثية

أعلنت قيادة القوات المشتركة «للتحالف لدعم الشرعية في اليمن» أنها نفذت أمس عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية أنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد التحالف أن الطلعات الجوية المنفذة حققت أهدافها، مشيراً إلى أن ما قامت به الميلشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب.

تصميم

أكد التحالف أن قواته لن تتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، وستستمر عملياته بما يتوافق مع القانوني الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد الأهداف العسكرية والمشروعة كي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.

مصادر تهديد

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منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن، ركز التحالف في عملياته على حق الدفاع عن النفس، والعمل على إزالة مصادر أي تهديد عسكري ضد المملكة، وهو يدرك أن الأعمال الإرهابية والعدائية التي تنفذها جامعة الحوثي ليست سوى حرب بالوكالة عن إيران، وهي عمليات

تستهدف استقرار الاقتصاد العالمي، إضافة إلى استهدافها المملكة التي تحارب الحوثي كجزء من حربها وجهودها الدولية لمكافحة الإرهاب، وهو ما يضع مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي لإيقاف عبث الميليشيات الحوثية وتهديدها للاستقرار.

مراعاة

يحرص التحالف في جميع عمليات على مراعاة قواعد الاشتباك، ويركز جهده على استهداف القدرات والعناصر الحوثية الإرهابية، متخذاً أقصى درجات الحيطة والوقاية لحماية المدنيين من الأضرار الجانبية.