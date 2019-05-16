الأزهر يرحب بتدريب أئمة بريطانيا على مواجهة الأفكار المتطرفة

القاهرة (الاتحاد) أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حرص الأزهر على انفتاح أبنائه على تعلم اللغات ومنحهم فرصة الاحتكاك بالثقافات والحضارات لتوصيل رسالة الأزهر للعالم كله، مشيراً إلى أن الأزهر يفتح أبوابه لكل الأجناس والثقافات. جاء ذلك خلال استقبال الطيب أمس جيفري آدامز، سفير بريطانيا في القاهرة. وأبدى الطيب استعداد الأزهر الشريف لاستقبال الأئمة المسلمين في بريطانيا؛ لتدريبهم على مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، ونشر ثقافة السلام والتعايش المشترك في مجتمعهم.وأوضح جيفري أن الحكومة البريطانية حريصة على زيادة التعاون مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات الثقافية والدينية والعلمية، معرباً عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من خبرات الأزهر باعتباره المرجعية الإسلامية الأكثر ثقة داخل المجتمع البريطاني.

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