الجيش المصري: مقتل 47 إرهابياً في سيناء

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع المصرية، أمس، القضاء على 47 إرهابياً في عمليات نوعية بسيناء، في إطار استكمال جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب، على كل الاتجاهات الاستراتيجية. وأكدت القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي، أن القوات الجوية نجحت في استهداف وتدمير 29 مخبئاً وملجأً تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 97 عربة دفع رباعي، منها 4 على الاتجاه الشمالي الشرقي، و54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و39 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

كما تم تنفيذ عمليات نوعية، أسفرت عن القضاء على 47 فرداً تكفيرياً، عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء. ووفقاً للبيان العسكري، فقد اكتشف عناصر المهندسين العسكريين 385 عبوة ناسفة، تمت زراعتها لاستهداف القوات المصرية على طرق التحرك بمناطق العمليات، وتم تفجيرها إضافةً إلى اكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود. كما ضبطت القوات 33 سيارة ودراجة نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، خلال أعمال التمشيط والمداهمة. كما تم القبض على 158 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف البيان العسكري أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار المستخدمة لإيواء العناصر الإرهابية، التي عثر داخلها على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء.وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 585 بندقية مختلفة الأنواع، و2 رشاش و80 خزنة بندقية آلية و2088 طلقة مختلفة الأعيرة. كما تمكنت القوات من ضبط 172 عربة تستخدم في أعمال التهريب. كما أحبطت القوات محاولة للهجرة غير الشرعية لـ1048 فرداً من جنسيات مختلفة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وضبطت 12 هاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية وعدد 15 جهاز GBS. واستشهد نتيجة العمليات القتالية ضابط وضابط صف و3 جنود وأصيب 4 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.