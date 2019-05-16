إيطاليا تطرق باب حفتر لوقف النار في ليبيا

حسن الورفلي (طرابلس)

كشفت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد»، أمس، عن وصول شحنة أسلحة على متن رحلة للخطوط الجوية الأفريقية من مطار أنقرة إلى مصراتة، في إطار الدعم الذي تقدمه تركيا للمليشيات المسلحة، واعترف خالد مشري، القيادي في جماعة الإخوان الليبية، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بتمكن الميليشيات المسلحة من الحصول على طائرات «درون»، منذ أيام في محاور القتال في طرابلس. ويتهم الجيش الليبي تركيا بتقديم دعم عسكري ولوجيستي ونقل طائرات من دون طيار من أنقرة إلى مصراتة وطرابلس.

ووسط محاولات إيطالية لوقف إطلاق النار في طرابلس، عبر اجتماع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مع قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في روما، يسعى الجيش الليبي لتحقيق انتصارات في محاور القتال بطرابلس سعياً لتعزيز مواقعه، قبل نهاية شهر رمضان مع دخول الهجوم على العاصمة أسبوعه السابع. وشدد رئيس الوزراء الإيطالي، خلال الاجتماع مع حفتر، على ضرورة وقف إطلاق النار في طرابلس، معرباً عن ثقته الكاملة في السير قدماً نحو تعزيز الحل السياسي. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن قلقه إزاء الوضع الحرج للغاية الذي تعيشه ليبيا. ورجحت تقارير إعلامية إيطالية توجه المشير خليفة حفتر إلى العاصمة باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من المسؤولين الفرنسيين، وذلك لبحث تطورات العملية العسكرية في طرابلس. وكانت روما وباريس قد أكدتا مطلع الأسبوع الجاري في بيان مشترك، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار بين مختلف الأطراف الليبية في طرابلس.

وشهدت محاور القتال في طرابلس اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي، ومجموعات مسلحة داعمة لحكومة الوفاق الوطني. وذكرت مصادر عسكرية أن اشتباكات عنيفة شهدتها منطقتا الكسارات والعزيزية، بالتزامن مع قصف جوي لتمركزات ميليشيات تابعة لأسامة جويلي جنوب طرابلس. وقال قيادي عسكري لـ«الاتحاد»: إن قوات الجيش نجحت في تحقيق «قفزات تعبوية» في عملية طرابلس، عبر السيطرة على مواقع استراتيجية. وأشار إلى فشل الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق الوطني في استهداف مواقع الجيش الليبي في محور عين زارة.

وكشفت مصادر عسكرية عن محاولات تقوم بها المليشيات للسيطرة على مطار طرابلس الدولي. واتهمت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، مساء الأربعاء، الطائرات التركية المُسيّرة المُقلعة من قاعدة مصراتة الجوية بشن غارات جوية، تستهدف أهدافاً مدنية بعيدة عن المناطق العسكرية بمدينة غريان غربي البلاد. وقال المنذر الخرطوش، مسؤول المركز الإعلامي للواء الـ73 مشاة، إن الوحدات العسكرية الليبية تقوم بتنفيذ مهامها المكلفة بها بشكل كامل في ضواحي طرابلس. وأشار الخرطوش لـ«الاتحاد» إلى استهداف سلاح الجو الليبي تمركزات المسلحين التابعين للوفاق.