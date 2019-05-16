صحيفة: شقيق البشير هرب إلى تركيا عبر إثيوبيا

الخرطوم (الاتحاد)

كشفت صحيفة سودانية أمس عن تفاصيل جديدة بشأن هروب العباس حسن أحمد البشير الشقيق الأصغر للرئيس المخلوع عمر البشير. وقالت صحيفة «الصيحة» السياسية اليومية نقلا عن مصادر حجبت هويتها، إنّ العباس استغل حافلة ركاب سفري في اليوم التالي لسقوط النظام السابق في طريقه إلى القضارف ومنها إلى منطقة الحمرة الحدودية مع إثيوبيا، وتجاوز كل نقاط التفتيش والتدقيق على طول الطريق دون أن يتعرّف عليه أحدٌ حتى وصل إلى نقطة الحمرة الحدودية، حيث اكتشف أحد المُوظّفين بالتدقيق في كشف المُغادرين لإثيوبيا، اسم شقيق البشير.

وفي الأثناء، انتقلت حافلة الركاب من الجانب السوداني إلى الإثيوبي، وطبقاً لاتفاقية التعاون بين البلدين، طلب الجانب السوداني من السلطات الإثيوبية إعادة مُراجعة قائمة المسافرين وإعادة العباس إلى الجانب السوداني، وأبدى الجانب الإثيوبي في البداية مُوافقته الفورية على تسليم العباس، بعد إخطار قائد المنطقة العسكرية الأعلى.

وحسب المصادر، تمّ فعلياً حجز العباس في الجانب الإثيوبي، وتم إنزاله من حافلة الركاب التي واصلت رحلتها إلى داخل إثيوبيا، وأمضى العباس ليلته تلك مع القوة الإثيوبية التي احتجزته، وفي اليوم التالي تم نقله بسيارة خاصة إلى العاصمة أديس أبابا، وأمضى أسبوعاً في ضيافة المخابرات الإثيوبية ومن ثَمّ انتقل عبر طيران تركيا إلى إسطنبول.

ونسبت الصحيفة السودانية إلى مصادر قانونية قولها «إنّ العباس الذي يعتبر أكثر أشقاء الرئيس السابق نُفوذاً في السنوات الأخيرة، يمكن استعادته عبر الإنتربول في حال ثبوت تورُّطه في قضايا جنائية أو قضايا فساد، وذلك عبر سلسلة إجراءات طويلة تخضع إلى رغبة الأتراك في التعاون مع الحكومة السودانية، ووجود اتفاقيات مُشتركة للتعاون في هذا المجال.