السفير الأميركي في السودان يزور جرحى الاحتجاجات

الخرطوم (وكالات)

زار السفير الأميركي بالسودان ستيفن كوتسيس، بمستشفى فضيل بالخرطوم، الثوار الجرحى الذين أصيبوا في أحداث رمضان الثالث عشر من مايو الجاري. وطبقاً لوسائل إعلام سودانية، وقف السفير على أحوال الجرحى الذين يتلقون العلاج جراء إصابتهم في أحداث مختلفة خلال الثورة التي انطلقت في 19 ديسمبر من العام 2018، مروراً بجرحى أحداث 6 أبريل وحتى 13 مايو.

وجاء في الموقع الرسمي للسفارة الأميركية بالخرطوم، إن الوفد الزائر حرص على تقديم أمنيات الشفاء للمرضى واستمع لتجاربهم المختلفة. ومن بين الثوار الجرحى الذين التقاهم السفير الأميركي بمستشفى فضيل وتحدث إليهم، الشاب حسام 18 عاماً، الذي قال إنه جرح نتيجة دهس من سيارة دفع رباعي «تاتشر» تستخدمها القوات الأمنية، بينما كان يقوم بحراسة المتاريس، ما تسبب في كسر في الساق استدعى عملية جراحية عاجلة.

والتقى السفير أيضاً الصبي وائل 13 عاماً وهو من أبناء مدينة مدني بولاية الجزيرة، والذي قال إنه تلقى ضربة من جندي أدت إلى إصابته في الفك، وأحضره متطوع للمستشفى وغادرها للاعتصام وعاد ليعرف نتيجة الأشعة الطبية. وتحدث للسفير الأميركي الشاب معتز 18 عاماً، الذي أصيب بحروق شديدة نتيجة عبوة مسيلة للدموع أصابته يوم 6 أبريل.