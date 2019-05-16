"فيسبوك" تحذف مئات الحسابات الإسرائيلية لمحاولتها التأثير على الانتخابات في دول إفريقية

أعلنت شركة "فيسبوك" التي تدير شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة، حذف 265 حساباً وصفحة ومجموعة على موقعي "فيسبوك" و"إنستفرام"، لنشرها مواد تستهدف التأثير على الانتخابات في دول إفريقية ودول في مناطق أخرى من العالم.

وذكرت "فيسبوك" أن هذه الحسابات والصفحات والمجموعات أنشئت في إسرائيل، من جانب هيئة واحدة اسمها "أرشيميدس جروب".

وأضافت شركة "فيسبوك" أنه رغم محاولة الأفراد الذين يديرون هذه الحسابات إخفاء هوياتهم، فإن تحقيقات الشركة توصلت إلى أنها مرتبطة بشركة تجارية إسرائيلية اسمها "أرشيميدس جروب".

وذكرت "فيسبوك" أن هذه الحسابات والصفحات انتهكت قواعد وسياسات شبكة التواصل الاجتماعي التي تستهدف التصدي لنشر المحتوى المزيف بهدف التأثير على الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أنه تم حظر هذه الحسابات على كل منصات شبكة "فيسبوك".

وأشارت إلى أن هذه الحسابات والمجموعات والصفحات تقدم نفسها باعتبارها حسابات محلية في الدولة التي ترغب في التأثير على انتخاباتها، إذ يتم بث أخبار ومواد سياسية.

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وتركز نشاط هذه الحسابات على نيجيريا والسنغال وتوجو والنيجر وتونس، لكن بعضها استهدف أيضاً دولاً في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

واستهدفت العملية حذف 65 حساب "فيسبوك" و161 صفحة و23 مجموعة و4 حسابات على "إنستقرام".

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في الوقت نفسه، فإن هذه الحسابات والصفحات والمجموعات استقطبت حوالي 2.8 مليون متابع، في حين اشترك حوالى 5500 حساب في واحدة من هذه المجموعات على الأقل، وأن حوالى 920 شخصاً تابعوا حساباً أو أكثر من حسابات "إنستقرام" التي تقرر حذفها.