شقيق الفلسطيني المقتول في سجون تركيا لـ "الاتحاد": آثار تعذيب وحشية على جثمان زكي مبارك

أحمد عاطف (القاهرة)

قال زكريا مبارك، شقيق الفلسطيني المقتول في سجون تركيا، زكي مبارك، إن جثمان شقيقه تعرض لتعذيب «وحشي» من قبل النظام التركي، ولا أعلم كيف تحمل جثمان أخي كل هذا الكم من التعذيب والتقطيع في كل أنحاء الجسم.

وأوضح لـ«الاتحاد» أنه كان يتوقع أن يكون بالجسم آثار تعذيب، لكنه لم يتخيل أن يكون بهذا الشكل المروع، خاصةً أنه كان يشك في الأساس من أن ذلك جثمان شقيقه، لأنها مشوهة وبها تجمع دموي خلف الرأس، وقطع في الحاجب والصدر والبطن، لافتاً إلى أنه كان يتخيل أنهم شنقوه وخرجوا برواية أنه انتحر، وسيتسلم الجثمان وفيه آثار بسيطة.

وأضاف أنه لاحظ وجود ثقب في القدم مقاسه 2 سم طولاً وعرضاً، بالإضافة لآثار كسور واضحة في اليدين، إلى جانب عدم وجود «اللسان» وتم انتزاعه من الجسد بدقة، وأثار ضرب وسحجات في كل أنحاء الجثمان. وتسلم زكريا جثمان زكي مبارك قبل ثلاثة أيام، عقب وصولها إلى القاهرة قادمة بعد تركيا، فيما طالب زكريا النائب العام المصري بتشريح الجثمان لتبيان آثار التعذيب. وقال زكريا: الجثمان كان مشرحاً حتى القدم، وتم تخييطه بقصد إخفاء المعالم والجريمة التي نفذوها، كما أن تقرير الطبيب التركي يدين الأتراك أنفسهم، حيث يزعم أنها جروح أدت للوفاة، رغم أنهم أعلنوا أنه انتحر شنقاً، كاشفاً عن خطوته المقبلة، وهى المحاكم الدولية لمقاضاة النظام التركي في فرنسا وسويسرا والأمم المتحدة.

وكان زكي مبارك، اختفى في 3 أبريل الماضي، مع زميله سامر سميح شعبان في تركيا، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع اضطرت الشرطة التركية إلى أن تعلن أنها ألقت القبض عليهما، وأودعتهما في الحبس الانفرادي بسجن «سيليفري» سيئ السمعة قرب إسطنبول. ومنذ هذا التاريخ تم حجب المتهمين تماماً، ولم يتم تمكين أسرتهما أو محاميهما أو حتى سفارة بلدهما من التواصل معهما، لتقوم السلطات التركية بعد أقل من أسبوع واحد، وقبل جلسة الاعتراض بيومين بالإعلان عن أن زكي مبارك انتحر بشنق نفسه.