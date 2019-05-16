"أرامكو السعودية" تعيد تشغيل خط أنابيب استهدفته طائرات مسيّرة من قبل ميليشيات الحوثي

استأنفت السعودية الخميس، ضخّ النفط في خط أنابيب رئيسي بعد يومين من استهدافه بواسطة طائرات مسيّرة من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وفقاً لما أعلنه مسؤول في الشركة لوكالة أنباء "فرانس برس".

وقال المسؤول إنّ خطّ الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي "يعمل بالكامل".

وتصل قدرة خط الأنابيب إلى خمسة ملايين برميل يومياً، وقد استهدف الثلاثاء بواسطة طائرات بدون طيّار، في هجوم نفذه المتمردون الحوثيون في اليمن، ودفع "أرامكو" إلى وقف ضخ النفط فيه.

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