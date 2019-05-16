ماكرون يجتمع مع حفتر الأسبوع المقبل

قال مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في باريس الأسبوع المقبل، لبحث استئناف محادثات السلام في البلاد.

ويأتي هذا التصريح بعدما التقى حفتر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس في العاصمة روما.

واستمرت المحادثات ساعتين وتناولت الوضع في ليبيا والجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لمحاربة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وقال كونتي، في تصريحات صحافية، "كان لقاءً مطولاً وتبادلاً مطولاً للمعلومات. وعبرت له عن موقف الحكومة".

وتقوم قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير حفتر، بحملة في الغرب الليبي من أجل تحرير مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة والإرهابية التي تسيطر عليها.