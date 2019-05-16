بعد تأكيد استعدادها للمواجهة.. البحرين توقف 3 قوارب دخلت منطقة الحظر البحري

أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، توقيف ثلاثة قوارب، داخل منطقة الحظر في المنطقة البحرية الغربية.



وقالت قوات خفر السواحل، في بيان نقلته وزارة الداخلية عبر "تويتر"، إن دورياتها أوقفت ثلاثة قوارب (لم تحدد جنسيتها) داخل منطقة الحظر البحري، في المنطقة البحرية الغربية للمملكة.



وأضافت: "بعد التأكد من الإجراءات الرسمية للأطقم والسفن وأجهزة السلامة البحرية فيها تبين أن مستخدمي القوارب لم يقوموا بتشغيل أجهزة التعرف الآلي المثبتة على القوارب والإبحار بدون الأنوار الملاحية".



ولفتت إلى مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، دون تفاصيل عن جنسية القوارب ومن على متنها.



وأهابت قيادة خفر السواحل، بجميع مرتادي البحر، الالتزام بالأنظمة والقوانين، والابتعاد عن المنشآت الحيوية ذات الواجهات البحرية، وضرورة الالتزام بتشغيل جهاز التعرف الآلي وعدم الإبحار حال تعطله، وفق البيان.



يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، خلال ترأسه اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، أن بلاده مستعدة لمواجهة كل ما يهدد أمنها، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.



وتأتي تصريحات الملك في ظل توتر تشهده منطقة الخليج، عقب التلويح بالتصعيد العسكري من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، وإرسال حاملة الطائرات الأضخم في العالم للخليج.



فضلاً عن استهداف سفن تجارية قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري، وتضرر أربع سفن بينها ناقلتي نفط سعوديتين، واستهداف خطوط النفط السعودية بطائرات مسيّرة مفخخة.



المصدر: الاناضول