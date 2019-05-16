رئيس البرلمان الكويتي: الأوضاع بالمنطقة ليست مطمئنة ونستعد لحالة حرب

قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي إن الأوضاع في المنطقة ”خطيرة وليست مطمئنة“ مشيرا إلى أن وزراء الحكومة شرحوا للنواب يوم الخميس في جلسة مغلقة استعدادهم لمواجهة أي حالة حرب بالمنطقة.



وأضاف الغانم للصحفيين عقب الجلسة أنه تبين من العرض الذي قدمته الحكومة حول الأوضاع بالمنطقة ”مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة القادمة ووجوب الاستعداد واتخاذ كافة الاجراءات استعدادا لكل الاحتمالات الواردة“.



وتحتفظ الكويت، وهي حليف قوي للولايات المتحدة في المنطقة، بعلاقات جيدة مع إيران وتسعى دائما للنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والدولية والحفاظ على سياسة خارجية متوازنة.



وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة بعد أن زادت واشنطن من قيودها على صادرات النفط الإيراني بالإضافة لتوجيه حاملة طائرات أمريكية للمنطقة لزيادة الضغط على طهران.



وقال الغانم إن الوزراء قاموا ”بشرح استعدادات الدولة لمواجهة، لا سمح الله، أي حالة حرب في المنطقة“.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك فرص للحرب بالمنطقة قال الغانم ”بناء على المعلومات الموجودة التي ذكرت من إجابات المعنيين في الحكومة، نعم هناك فرص للأسف (للحرب).. هذه الاحتمالات نسبتها عالية جدا وكبيرة والأمور ليست ماشية في المسار أو الاتجاه الذي نتمناه“.



وأوضح الغانم أن استعدادات الحكومة هذه المرة مقارنة بالأزمات السابقة ”أفضل بكثير من المرات الماضية. وهناك رضا نسبي من النواب“ عن هذه الاستعدادات.



وأضاف أن الكويت دولة صغيرة تتأثر بشكل كبير بما يحدث في الاقليم ”وما هو خارج سيطرتنا والأوضاع الخارجية هو ما يقلقنا“.



المصدر: رويترز