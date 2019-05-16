كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض قطرى: شعب قطر برىء من سياسات "الحمدين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعارض القطرى، جابر المرى، أن الشعب القطرى برىء من سياسات حمد وتميم، مشيراً إلى أن النظام استبدل بالشعب أولئك الذين يريدون جنى المال وهؤلاء قلة.

وأوضح المري، أن تميم لجأ إلى أن يكون مستشار الأمير صهيونياً وهو عزمى بشارة، ومفتى الدولة هو يوسف القرضاوى، وأن يكون نائب رئيس الغرفة التجارية من أصل إيرانى.

وأكد أن حمد بن خليفة، لم يجد من القطريين عدداً كافياً يأتمن عليهم المشروع الصهيونى الذى ينفذه، وسيأتى يوم من الأيام تصدر تقارير غربية موثقة بأن حمد بن خليفة وحمد بن جاسم هما عميلان للموساد الإسرائيلى.