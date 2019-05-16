كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض قطري: المقاطعة العربية قضت على أحلام تميم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعارض القطري الشيخ محمد بن فهد آل ثاني، إن المقاطعة العربية قضت على أحلام تنظيم الحمدين الذي تحالف مع رأس الأفعي " تركيا وإيران" ضد أشقائه العرب، وفقا لقطر يكليس.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: "عامان مرا على المقاطعة ولم يستفيد المواطن من كذبة أبشروا بالعز والخير".

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وأضاف: "نظام الحمدين تحالف مع رأس الأفعى إيران والمحتل التركي ضد أشقائه دول الخليج وحاول فرض أجندته التخريبية في المنطقة لكن بفضل من الله وهذه المقاطعة تلاشت أحلامه".

وتابع: "الأزمة لن تنتهي إلا بزوال هذا النظام القمعي من قطر".

وفرضت الدول العربية المكافحة للإرهاب "مصر، السعودية، الإمارات، البحرين" مقاطعة على إمارة قطر بعد ثبوت تمويلها للإرهاب، ودعمها للمخططات الإرهابية بالدول العربية.