كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التأكد من خيانته.. الشعب القطرى ينتظر ساعة الصفر للإطاحة بـ"تميم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن الشعب القطرى ينتظر ساعة الصفر من أجل إسقاط نظام تميم بن حمد أمير قطر، بعد أن تأكدت خيانته للدولة القطرية ولجيرانه العرب.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": اعترف تنظيم الحمدين الإرهابي بتعاونه مع إسرائيل و تعاونه مع القذافي لمحاولة إسقاط نظام الحكم في السعودية، فالأغلبية من أهلنا في قطر يترقبون ساعة الصفر لإسقاط هذا النظام الأحمق.