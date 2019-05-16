كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيل يتهم تنظيم الحمدين بمساعدة التطرف الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت مليشيات مدعومة من إيران في وقت سابق مناطق سعودية وإمارتية استراتيجية، وسط تكهنات باندلاع حرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وحمّلت المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة لإيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها في هجوم الثلاثاء على منشآت المملكة النفطية، وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، سلمها مندوبها الدائم عبدالله المعلمي. وعلق المعارض القطري الشيخ خالد الهيل، في تغريدة على حسابه بتويتر: "نشرت المخابرات القطريه فيديو تعبوي أن الصين أهدت قطر لوحة فنية، الحقيقه والواقع أن النظام القطري لجأ لمثل هذه الحركة التعبوية لتشتيت شعب قطر".

وأضاف أن الغرض من الخدعة هو تشتيت القطريين "عن جرائم إيران، والحرب التي تلوح في الأفق".

وأوضح أن تنظيم الحمدين راعي التطرف يحاول طمأنة شعبه بأن الصين تقف مع قطر، أما الواقع يقول أن النظام القطري معزول ومنبوذ وسقوطه حتمي انشاءالله".