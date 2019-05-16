كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهيل" يكشف عن خدعة جديدة لجأت إليها أذرع تنظيم الحمدين في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعارض القطري الشيخ خالد الهيل، عن خدعة جديدة لجأت إليها أذرع تنظيم الحمدين الأمنية لتشتيت الشعب القطري، مؤكدا أن دوحة التطرف تحاول إلهاء الشعب القطري عن جرائم حليفها الفارسي بالخليج العربي.

وقال الهيل في تغريدة على حسابه بتويتر: "نشرت المخابرات القطريه فيديو تعبوي أن الصين أهدت قطر لوحة فنية، الحقيقه والواقع أن النظام القطري لجأ لمثل هذه الحركة التعبوية لتشتيت شعب قطر".

وأضاف أن الغرض من الخدعة هو تشتيت القطريين "عن جرائم إيران، والحرب التي تلوح في الأفق".

وأوضح أن تنظيم الحمدين راعي التطرف يحاول طمأنة شعبه بأن الصين تقف مع قطر، أما الواقع يقول أن النظام القطري معزول ومنبوذ وسقوطه حتمي انشاءالله".