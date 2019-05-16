كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالكي: مليشيات الحوثي تتلقى التعليمات من حرس إيران الثوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، اليوم الخميس، أن هجمات الحوثي لا تهدد السعودية فقط ولكن الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن القيادة المشتركة للتحالف ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية.

وأكد المالكي، حسبما أفادت "العربية عاجل" أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية تتلقى التعليمات من حرس إيران الثوري، مشيراً إلى أن التحالف يساهم بشكل كبير في حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية من عملياتها الإرهابية.



وأوضح المتحدث باسم التحالف، أن وجود أضرار جانبية أمر وارد ونحيل أي حادث لفريق تقييم الحوادث، مؤكداً أن إحدى نتائج عمليات الاستهداف في اليمن تمت غحالتها لفريق تقييم الحوادث.