بعد أن قاده لضمان البقاء في “الليغا”.. ليغانيس الإسباني “يجدد” عقد النصيري ويرفض كل العروض

أكد نادي ليغانيس الإسباني، تمسكه التام بمهاجمه المغربي، يوسف النصيري، وعدم رغبته في مناقشة أي عرض يتوصل به خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددا على عزمه تحسين عقده مع النادي، حتى يغلق الباب على كل “المتربصبين”

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الفريق المدريدي، سيجالس في الأيام القليلة المقبلة، لاعبه الدولي المغربي، من أجل تحسين عقده، في ما يتعلق بالرفع من راتبه السنوي، بالإضافة إلى الرفع من الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد.

وشددت الصحيفة، على أن ليغانيس، لن يفرط أبدا في لاعبيه الأساسيين، والذين قادوا الفريق لضمان البقاء في الدوري الإسباني هذا الموسم، أولهم يوسف النصيري.

ويعتبر فريق بيتيس إشبيلية، هو أبرز الأندية الإسبانية التي أبدت رغبتها في الاستفادة من خدمات اللاعب المغربي، بالإضافة إلى مجموعة من الأندية الأروبية الأخرى.

النصيري، بصم على موسم متميز رفقة ليغانيس، حيث سجل 11 هدفا، 9 في الدوري وهدفين اثنين في كأس الملك، كما فرض نفسه نجما أساسيا داخل الفريق.