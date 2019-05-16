دقائق قبل الإفطار…العثور على جثة رضيع وسط حاوية للنفايات بطنجة

عثر مواطنون في طنجة، قبل قليل، على جثة رضيع حديث الولادة، داخل حاوية للقمامة بمنطقة بني مكادة.

وكشفت المعطيات المتوفرة أن المواطنين وجدوا الجثة، بالقرب من مستشفى الرازي للأمراض العقلية.

وتم الإتصال بالمصالح الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا في ذلك لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

إلى ذلك، تم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.