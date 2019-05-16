الرابور البنج يجري عملية جراحية.. وهذه تفاصيلها-فيديو

أجرى الرابور المغربي، البنج، يوم الجمعة الماضية، عملية جراحية، على مستوى بطنه، حسب ما كشف لـ”اليوم24″.

وكشف زكرياء الملقب بـ”البنج” في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، اليوم الخميس، أنه أجرى العملية الجراحية، بسبب مشكل في عضلات بطنه، وتم ذلك في مستشفى الشيخ زايد.

وشارك لبنج على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” ، مقطع فيديو له من المستشفى وهو على سرير متنقل، وعلق عليها: “تسوق حتى تعيا وتسوقك الأقدار صديقي” أميغو”.

هذا، ويستعد لبنج للمشاركة في مهرجان موازين إيقاعات العالم ، في دورته 18، على منصة سلا رفقة مغنية الراب منال.