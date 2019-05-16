الزفزافي:إذا خرج ناصر وترشح سيحصل على اغلبية الأصوات -الحلقة9

في بيته بحي لحبوس بمدينة الحسيمة، استقبلنا أحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي المحكوم عليه بعشرين سنة سجنا. الزفزافي الأب يحكي لنا في هذا الحوار عن أصول عائلته وعلاقتها بمحمد بن عبدالكريم الخطابي، ويسرد لنا روايته لأحداث 1959 ثم 1984 كشاهد عيان، كما عرج للحديث عن تجربته السياسية وعلاقته بحزب الأصالة والمعاصرة، ثم حكى لنا عن طفولة ابنه الذي أصبح أيقونة حراك الريف، اهتماماته وتفاصيل عن نشأته وحياته…

توقفنا في الحلقة السابقة عند أشخاص اغتنوا بعد زلزال الحسيمة. هل يوجدون اليوم في مركز القرار؟

نعم، هناك من هم في مركز القرار اليوم، وهم من استغلوا الفرصة وأصبحوا من أصحاب الأموال والجاه والقرار. لا يمكنني ذكر الأسماء حتى لا يرفع عليّ أحدهم دعوى قضائية بتهمة السب والقذف، لأنني لا أستطيع أن أثبت بالبرهان والأدلة أنهم نهبوا..

بالنسبة إلى نشأة حزب الأصالة والمعاصرة، كيف عشتموها في منطقة الريف لأن الصورة التي كانت تُسوق عن المنطقة هي أنها قلعة انتخابية للأصالة والمعاصرة؟

هذا الكلام غير صحيح. لم يكن حزب الأصالة والمعاصرة يضبط منطقة الريف، لكن هنا في الحسيمة كنا نعتبر الحزب هو إلياس العماري وإلياس العماري هو الحزب عينه. ثم إن البعض من المنتفعين حين وجدوا فؤاد علي الهمة من مؤسسي هذا الحزب، وهو صديق الملك وله نفوذ كبير وطنيا وإلياس له نفوذ محلي، بدؤوا يترشحون باسم الأصالة والمعاصرة، وهذه الفئة كان لديها نفوذ في منطقتها، ثم إن السكان يصوتون على الشخص وليس على لون الحزب.. وهذا هو السبب الذي جعل البام يتبوأ المراتب الأولى في الانتخابات هنا في منطقة الريف..

لكن إذا عكسنا الصورة ولم يكن إلياس في حزب الأصالة والمعاصرة وتقدم مثله مثل باقي الأحزاب للانتخابات، الأكيد أنه سيقابل باللامبالاة من طرف السكان..

تقصد أن سكان الريف صوتوا على الأصالة والمعاصرة فقط، لأن إلياس العماري قيادي فيه..

ليس سكان الريف، بل فئة من الانتفاعيين الموجودين هنا، أما الريفيون فهم لا يصوتون على أي حزب، بدليل أنه هنا يتم تزوير الانتخابات، ثم إن نسبة التصويت لا تتجاوز 13 في المائة، وبعض مكاتب التصويت لا يدخل إليها أي أحد..

Advertisements

هل سبق لك أن كنت مراقبا في المكاتب الانتخابية؟

مرة كان علي فهمي رحمه الله وهو معتقل سياسي سابق، قرر الترشح للانتخابات فترشح باسم الحركة الشعبية لأن الأحزاب الأخرى لم تمنحه التزكية، وكان منافسه آنذاك هو عبدالعزيز الوزاني الذي ينتمي إلى عائلة أرستقراطية ومقرب من السلطة ومن الصعب منافسته والظفر بمعقد، لكن فهمي جاء هو الثاني في الترتيب إقليميا.. وكنت آنذاك مراقبا في أحد مكاتب التصويت لصالح فهمي..

كيف كان الإقبال على التصويت حينها؟

كانت مشاركة مكثفة وجاء الناس بكثرة للتصويت على علي فهمي..

هل يكفي أن يترشح معتقل سياسي سابق أو معارض حتى يصوت عليه الناس هنا؟

هذا صحيح، لأن الاعتقال السياسي يعطي لصاحبه سمعة حسنة لدى الناس. مثلا، إذا خرج ناصر من السجن وقدم ترشيحه ستُعطى له أصوات أغلبية السكان، الشيء عينه حدث مع فهمي الذي كان خرج لتوه من السجن، احتضنته الحركة الشعبية وترشح باسمها وصوت الناس عليه بكثافة..

قبل موت محسن فكري كيف كان حضور حزب الأصالة والمعاصرة في الحسيمة؟

مرشحو حزب الأصالة والمعاصرة جاؤوا إلى هنا أخذوا الأصوات وغادروا، لم يكن لديهم أي دور بالمطلق، ولم يكن لديهم حضور في المنطقة، فهم يظهرون كلما اقترب موعد الانتخابات ويغادرون بعدها.