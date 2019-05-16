حجز 60 طنا من المواد الغذائية في الأسبوع الأول من رمضان.. 524 محضر مخالفة

بعد مرور 10 أيام من شهر رمضان، ناقشت الحكومة، اليوم الخميس، حصيلة مراقبة السوق لحماية المستهلكين، وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المعطيات المتوفرة تفيد بحجز 60 طنا من المواد الغذائية خلال الأيام الثمانية الأولى من رمضان.

وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الأسبوع الأول من رمضان، عرف تنظيم 11348 عملية مراقبة.

وأسفرت عمليات المراقبة، التي تقوم بها مختلف المصالح المختصة، عن تحرير 343 محضرا لحماية المستهلك، و181 محضرا يتعلق بمختلفات استعمال الأكياس البلاستيكية.

وأفاد الخلفي أن عمليات المراقبة الاستباقية، قبل حلول شهر رمضان، التي تمت خلال الفترة، الممتدة من فاتح أبريل الماضي، حتى 6 ماي الجاري، مكنت من تنفيذ 16 ألف عملية مراقبة، وأسفرت عن حجز 100 طن من المواد الغذائية، وثلاثة أطنان من الأكياس البلاستيكية.