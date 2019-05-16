سمية الخشاب: أحمد سعد ضربي وكاد أن ينهي حياتي

كشفت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، مؤخرا، تفاصيلا عن علاقتها بطليقها الفنان أحمد سعد، في فترة زواجهما، موضحة أنه كاد أن يتسبب في موتها.

وحكت الخشاب أثناء حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” على قناة “القاهرة والناس المصرية، أمس الأربعاء، أن أحمد سعد ضربها على مستوى ضهرها ما تسبب لها في نزيف داخلي كادت بسببه أن تفقد حياتها.

وأضافت الخشاب أن النزيف الداخلي لم تفطن به حتى مرور يومين، ودخلت بسببه غرفة العمليات بين الحياة والموت، واحتاج لزيادة في الدم لأنها فقدت الكثير منه.

وقالت الخشاب إن أحمد سعد، تعامل مع الموقف بالبكاء وإضهاره أنه متأثر لما حصل لها.

يذكر أن الخشاب وأحمد سعد أعلنا قبل حوالي شهر ونصف طلاقهما، ومنذ ذاك الحين وهما يثيران الجدل بالكشف عن تفاصيل صادمة عاشها مع بعض، ويتبدلان الاتهامات.