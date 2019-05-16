على مساحة 1500 متر.. افتتاح أول متجر “Lefties” في المغرب

يشهد مركب “موروكومول” في الدار البيضاء، اليوم الخميس، افتتاح أول متجر علامة “Lefties” في المغرب وإفريقيا.

المتجر الذي تم إنجازه في الطابق الأول، مكان محل “Tati” سابقا، يمتد على مساحة 1500 متر مربع، حيث يتم عرض ملابس الرجال والنساء، والأطفال والرضع، بأثمنة منخفضة تبدأ من 20 درهما.

وتضم شبكة “Lefties” أكثر من 150 متجراً في 6 دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكيتين، لينضاف المغرب إلى الدول الستة، من خلال مفهوم “E-White Store،

كما تم تصميم أجهزة الإنارة خصيصًا لموروكومول، وكذلك المرايا المدمجة في الأسقف.