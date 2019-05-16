القدس: إصابة شابين اعتدت عليهما شرطة الاحتلال بالضرب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فلسطينيان، مساء الخميس، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما أثناء عملية اعتقالهما في مدينة القدس المحتلة، وتواصل الاعتداء خلال خضوعهم لتحقيق أجهزة الاحتلال الأمنية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، مساء الخميس، إن طواقمها نقلت فلسطينييْن اثنين من القدس إلى مستشفى رام الله الحكومي، بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية عليهما بالضرب.
جاء ذلك في بيان مقتضب وصل "عرب 48" نسخة منه، وأوضحت الجمعية، أن طواقمها "استلمت من قوات الاحتلال شابيْن جرى الاعتداء عليهما بالضرب داخل القدس بعد اقتيادهما لمركز عسكري".
وأضافت أنه "تم نقل المصابيْن إلى مستشفى رام الله الحكومي"، واصفة إصابتهما بالمتوسطة، حيث تعرضا لرضوض كثيرة في أنحاء مختلفة من الجسم. وأشارت إلى أن المصابين يحملان الهوية الفلسطينية.
يذكر أن اقتحامات المستوطنين للأقصى لم تتوقف خلال شهر رمضان، حيث تتواصل على نحو ممنهج بحماية شرطة الاحتلال، التي تضيّق على المصلين والمعتكفين في رحاب الأقصى، كما تمنع الشبان من إقامة الأمسيات الرمضانية عن باب العامود.
وفي هذا السياق، اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، على تجار في سوقي الخواجات والعطارين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
ونقلت المصادر الفلسطينية عن شهود عيان أن المستوطنين اعتدوا في منطقة أسطحة سوق الخواجات على التجار بغاز الفلفل الحارق.
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