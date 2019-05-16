انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع قتلى الهجوم على جيش النيجر إلى 28.. و"داعش" يتبنى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 10:57 مساءً - أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف جيش النيجر، قرب الحدود مع مالي، في حين ارتفعت حصيلة القتلى إلى 28 جندياً.

وقال التنظيم في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة له: إن "كميناً نصب لرتل يضم عناصر من جيش النيجر المرتد في منطقة تينجو، قرب الحدود المصطنعة مع مالي، أول الثلاثاء (الماضي)، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، مما أدى لهلاك وجرح 40 منهم"، على حد تعبيره.

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من جانبه قال متحدث باسم جيش النيجر إن عدد القتلى في كمين استهدف قوات للجيش قرب الحدود مع مالي ارتفع إلى 28 جندياً، في نكسة كبيرة للعمليات العسكرية التي تهدف إلى استعادة النظام في منطقة تنشط فيها جماعات متشددة وعصابات إجرامية متحالفة معها، وفق وكالة "رويترز".

ووقع الهجوم في منطقة قرب بلدة تونجو، التي سبق أن قتل فيها عناصر ينتمون لجماعة موالية لتنظيم "داعش" أربعة من القوات الخاصة الأمريكية، وأربعة جنود من النيجر، بكمين في أكتوبر 2017.

وعلى الرغم من الانتشار الكثيف لقوات فرنسية وأمريكية وقوات تابعة للأمم المتحدة، منذ سنوات، فإن منطقة الساحل في أفريقيا لا تزال بمنزلة بؤرة ملتهبة للمقاتلين الإسلاميين والمليشيات العرقية وعصابات التهريب.