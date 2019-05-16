شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. سقوط طائرة ومقتل قائدها ومساعده والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت حكومة دبي عن سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم، اليوم الخميس، على أراضي الإمارة، في حادث أسفر عن مقتل شخصين.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن الطائرة كان على متنها 4 أشخاص وأسفر سقوطها عن وفاة قائدها ومساعده، مشيراً إلى أن الفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث.
وذكر المكتب الإعلامي أن الطائرة التي تحطمت من نوع “دايموند 43” تابعة لشركة “هوني ويل”، ويرجح أن الحادث وقع جراء خلل فني.
وسبق أن أفاد المكتب بأن “عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي؛ بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة”.
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