لجنة الحكام تقرر ايقاف حكم مباراة الكرخ والطلبة بسبب قراراته الخاطئة

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2019-05-16 | 22:20
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قررت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ايقاف الحكم يوسف سعيد بسبب قراراته الخاطئة في مباراة الكرخ والطلبة بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
حكم المباراة يوسف سعيد، ارتكب عدة اخطاء في المباراة، كانت ابرزها ركلة الجزاء التي منحها لفريق الكرخ في الدقائق الاخيرة من عمر الشوط الاول، حيث اثارت جدلاً كبيراً لدى الشارع الرياضي.
اتحاد الكرة قرر معاقبة الحكم بايقافه وعدم منحه قيادة مباريات الدوري الممتاز، وكذلك النظر في عدم ترشيحه لحكام النخبة الاسيوية.
يذكر ان سعيد اجتاز اختبارين اسيويين بنجاح، وكان من المفترض ان يتم اختباره في مباراة اليوم من اجل منحه الرخصة الاسيوية لكن المشرف الاسيوي لم يتواجد في ملعب المباراة.
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