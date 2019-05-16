لجنة الحكام تقرر ايقاف حكم مباراة الكرخ والطلبة بسبب قراراته الخاطئة

المباراة انتهت بفوز الكرخ بهدفين لهدف، واقيمت على ملعب الكرخ ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.

حكم المباراة يوسف سعيد، ارتكب عدة اخطاء في المباراة، كانت ابرزها ركلة الجزاء التي منحها لفريق الكرخ في الدقائق الاخيرة من عمر الشوط الاول، حيث اثارت جدلاً كبيراً لدى الشارع الرياضي.



اتحاد الكرة قرر معاقبة الحكم بايقافه وعدم منحه قيادة مباريات الدوري الممتاز، وكذلك النظر في عدم ترشيحه لحكام النخبة الاسيوية.

يذكر ان سعيد اجتاز اختبارين اسيويين بنجاح، وكان من المفترض ان يتم اختباره في مباراة اليوم من اجل منحه الرخصة الاسيوية لكن المشرف الاسيوي لم يتواجد في ملعب المباراة.

