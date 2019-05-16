مكافحة الارهاب يعتقل احد عناصر شبكة تخطط لاستهداف المواطنين بالموصل

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365، ان "فوج الموصل الابطال نفذوا عملية نوعية جديدة لاعتقال احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مدينة الموصل"، مبينا انه "كان عضواً في شبكة تخطط لاستهداف المواطنين بالمدينة".
واضاف ان "ذلك جاء إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة".
يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش تتمكن خلالها من اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية.
واضاف ان "ذلك جاء إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة".
يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش تتمكن خلالها من اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية.
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