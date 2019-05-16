وقال المصدر لـ الخليج 365، إن حريقا نشب داخل إحدى الشقق السكنية في إحدى بنايات مجمع "ناز ستي" وسط مدينة أربيل، مبينا أن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ عائلة كانت محاصرة بداخل المجمع من دون خسائر أو حدوث حالات حروق بين أفرادها.



واشار المصدر الى حصول حالات اختناق بين سكان شقق البناية الذين تم إخلاؤهم أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندلاع حريق بمجمع سكني في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.