الصدر يزور السيستاني في النجف

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ الخليج 365، أن "الصدر استقل سيارة التاكسي خلال توجهه الى السيستاني"، مشيرا الى انه "تم بحث الاوضاع السياسية والامنية الاحداث التي شهدتها النجف امس".
وتظاهر العشرات من اتباع التيار الصدري في النجف، مساء امس الاربعاء، امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما اسفر عن قتلى واصابات.
واصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها النجف امس، فيما طالب الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون.
وتظاهر العشرات من اتباع التيار الصدري في النجف، مساء امس الاربعاء، امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما اسفر عن قتلى واصابات.
واصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها النجف امس، فيما طالب الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون.
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