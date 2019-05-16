وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، انه "اثناء تنفيذ واجب مشترك من قبل نجدة الكندي مع مفارز من استخبارات باب المعظم ضمن منطقة الباب الشرقي تم القبض على المتهم "و.ص.ح" يعمل كاسب قام بارتكاب جريمة قتل عصر اليوم".



واضافت انه "تم استصحابه الى معاونية باب المعظم"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجدة بغداد: القبض على قاتل خلال ساعات من تنفيذ جريمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.