ترامب يقول إنه يأمل ألا تخوض أمريكا حربا مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يأمل ألا تكون الولايات المتحدة في طريقها إلى حرب مع إيران.
وعندما سُئل إن كانت واشطن ستخوض حربا مع إيران قال ترامب للصحفيين ”آمل ألا يحدث ذلك“.
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