البيت الأبيض: ترامب ورئيس سويسرا بحثا الوضع في الشرق الأوسط وفنزويلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السويسري أولي ماورر بحثا الأزمة في الشرق الأوسط وفنزويلا خلال اجتماع عقد يوم الخميس. وقال المتحدث جاد دير في بيان ”الرئيس ترامب عبر عن امتنانه لدور سويسرا في تسهيل أمور الوساطة الدولية والعلاقات الدبلوماسية نيابة عن الولايات المتحدة“.

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