في مثل هذا اليوم.. ساركوزي يتسلم السلطة في فرنسا

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في مثل هذا اليوم 16 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2007: الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يتسلم السلطة رسميا. وفي عام 1804: نابليون بونابرت يصبح إمبراطورا على فرنسا. وفي عام 1964: قيام الاحتفالات بانتهاء المرحلة الأولى من السد العالي في مصر. وفي عام1916: إبرام إتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا وذلك لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الإمبراطورية العثمانية.

وفي عام 1942: الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يأمر الجنرال مارك آرثر بالخروج من الفلبين إثر إنهيار الدفاعات الأمريكية في هذه الجزيرة.وفي عام 1968: وقوع زلزال توكاتشي-أوكي بقوة 7.8 على مقياس ريختر ويودي بحياة 52 شخصا.وفي عام 1975: فريق تسلق نسائس ياباني ينجح بالوصول إلى قمة جبل إيفرست ليكون أول فريق

وفي عام 1942: الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يأمر الجنرال مارك آرثر بالخروج من الفلبين إثر إنهيار الدفاعات الأمريكية في هذه الجزيرة. وفي عام 1968: وقوع زلزال توكاتشي-أوكي بقوة 7.8 على مقياس ريختر ويودي بحياة 52 شخصا. وفي عام 1975: فريق تسلق نسائس ياباني ينجح بالوصول إلى قمة جبل إيفرست ليكون أول فريق نسائي يصل إلى قمة الجبل. Advertisements وفي عام 1988: عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة. وفي عام 1989: اغتيال الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية وذلك بتفجير سيارته. وفي عام 1993: انتخاب سليمان ديميريل رئيساً لتركيا. وفي عام 1983: ولدت نانسي عجرم، مغنية لبنانية. وفي عام 1926: توفي السلطان محمد السادس، سلطان عثماني.

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