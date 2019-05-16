الان تتابع “الغارديان”: قاسم سليماني اجتمع في بغداد بقادة الحشد الشعبي وأمرهم بالاستعداد للحرب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 48 دقيقة - 10:49 م, 16 مايو 2019 م التعليقات: 0 نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا نسبته إلى مصادر استخباراتية، تؤكد أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني اجتمع في بغداد قبل ثلاثة أسابيع بقادة ميليشيات الحشد الشعبي وأمرهم بالاستعداد للحرب، وفقا لما تداولته قناة سكاي نيوز.

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