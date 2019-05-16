الان تتابع الجيش الليبي: جماعة الإخوان أنفقت أموال الليبيين في دعم المليشيات ونشر الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 10:22 م, 16 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال الجيش الليبي، إن جماعة الإخوان الإرهابية أنفقت أموال الليبيين في دعم المليشيات ونشر الإرهاب.

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