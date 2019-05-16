شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الكويتي: الأوضاع بالمنطقة غير مطمئنة ونستعد لحالة حرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الكويت)

قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي إن الأوضاع في المنطقة "خطيرة وليست مطمئنة"، مشيرا إلى أن وزراء الحكومة الكويتية شرحوا للنواب اليوم الخميس في جلسة سرية استعدادهم لمواجة أي حالة حرب بالمنطقة.

وأضاف الغانم للصحفيين عقب الجلسة أنه تبين من العرض الذي قدمته الحكومة حول الأوضاع بالمنطقة "مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة القادمة ووجوب الاستعداد واتخاذ كافة الاجراءات استعدادا لكل الاحتمالات الواردة".

وذكر أن الوزراء قاموا "بشرح استعدادات الدولة لمواجهة، لا سمح الله، أي حالة حرب في المنطقة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك فرص للحرب بالمنطقة، قال الغانم "بناء على المعلومات الموجودة التي ذكرت من إجابات المعنيين في الحكومة، نعم هناك فرص للأسف (للحرب).. هذه الاحتمالات نسبتها عالية جدا وكبيرة والأمور ليست ماشية في المسار أو الاتجاه الذي نتمناه".