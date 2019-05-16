شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مستعدون للتعامل مع أي حدث طارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، اليوم (الخميس)، إن الحكومة عرضت استعدادات كل الجهات والإمكانات والخطط المعدة سلفا لتأمين السلع الأولية والاستهلاكية للتعامل مع أي حدث طارئ.

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جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الصالح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء جلسة النظر في طلب مناقشة التطورات المتسارعة في الإقليم وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت والمقدم من النواب والحكومة والتي نوقشت في جلسة سرية.

وأوضح أن الحكومة عرضت استعداداتها لما يحدث من تطورات وتشنجات في الإقليم، مشيرا إلى تقديم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية شرحا عن المشهد السياسي «والوضع الإقليمي الملتهب كما وصفه أمير الكويت».

ولفت إلى تقديم وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والماء والنفط والصحة والإعلام شرحا مفصلا كشفوا خلاله استعدادات الجهات كافة للتعامل مع أي حدث طارئ، مؤكدا أن الحكومة ستأخذ بالتوصيات الصادرة من مجلس الأمة بجدية.