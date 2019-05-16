45 يوما إضراب عن الطعام لفلسطينيين في سجون إسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قال نادي الأسير الفلسطيني أمس «إن معتقلين فلسطينيين يواصلان إضرابهما عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 45 يوما على التوالي».

وذكر في بيان صحفي أن المعتقلين عودة الحروب وحسن العويوي وهما من الضفة الغربية، يواصلان الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأوضح أن الحروب والعويوي محتجزان في معتقل «نيتسان الرملة»، حيث جرى نقلهما أكثر من مرة إلى مستشفيات مدنية إسرائيلية مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية.

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والحروب «32 عاما» معتقل منذ ديسمبر الماضي، وهو أب لعشرة أطفال، فيما العويوي «35 عاما» معتقل منذ 15 يناير الماضي، وهو أب لثلاثة أطفال.

وذكر نادي الأسير أن المعتقل سليم رجوب «48 عاما» يواصل إضرابه عن الطعام منذ 22 يوما، وهو محتجز في زنازين عوفر منذ يناير 2018.

وبحسب نادي الأسير، تعتقل إسرائيل في سجونها حاليا نحو 5700 أسير، بينهم نحو 500 على بند الاعتقال الإداري دون توجيه اتهامات.

في السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وجنين.