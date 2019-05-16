المسماري: تركيا تخطط لنقل إرهابيين إلى ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بنغازي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري «إن بعض الأسلحة التي تمكن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني من إبرام صفقات، فيها صواريخ سام 7 التي تعد خطرا على المنطقة وأوروبا».

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية عن المسماري قوله في مؤتمر صحفي «إن المخابرات التركية تخطط لنقل إرهابيين من سوريا إلى ليبيا»، وأضاف أن تركيا تستعد لنقل الأسلحة الخطيرة إلى ليبيا عبر ميناء مصراتة خلال الأيام المقبلة.

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وتابع أن خطر الإمداد التركي سيمتد نحو بوكوحرام وتنظيمات الإرهاب في أفريقيا، كما نبه الأوروبيين إلى الدورين التركي والقطري في علاقتهما «بالإرهاب وبدعم الإخوان المسلمين»، مؤكدا أن الجيش الليبي يخوض منذ 2014 حربا قوية نيابة عن كامل المنطقة والعالم.

وقال «إن القوات المسلحة تواصل خوض معاركها بثبات في ضواحي العاصمة وشرقها، وأضاف أن القوات الجوية ما زالت تستهدف أوكار «الإرهاب» في طرابلس وتحقق نتائج باهرة تؤكد قرب حسم المعركة، مشيرا إلى أن صرخات الإرهابيين الإعلامية هي دليل على تضييق الخناق عليهم.

وذكر المسماري في إفادته بأن طائرات قوات الوفاق تقصف عشوائيا منازل المدنيين في ضواحي العاصمة، مثل القصف الذي استهدف منازل في عين زارة وترهونة ومناطق جنوب العاصمة.

وتعليقا على الزيارات الأوروبية الأخيرة للسراج قال «إنها استجداءات فشلت في التحشيد ضد الجيش، لكنها نجحت في إبرام صفقات مع تجار السلاح في أوروبا»، مشيرا إلى أن بعض الأسلحة التي تمكن السراج من إبرام صفقات فيها صواريخ سام 7 التي تعد خطرا على المنطقة والإقليم.