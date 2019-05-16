التحالف يدك مواقع ومعسكرات الحوثي بصنعاء ومحيطها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات عنيفة على مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران داخل العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها، استهدفت معسكر لواء الصواريخ في جبل عطان جنوب صنعاء، وجبل الحفاء ونقم جنوب شرق العاصمة، ومعسكر الفرقة الأولى مدرع سابقا وسط العاصمة، ومجمع ألوية دار الرئاسة جنوبا، و10 غارات على معسكرات الصمع، والفريجة بمنطقة أرحب بضواحي صنعاء، كما شنت غارة على معسكر بيت دهرة بمديرية بني الحارث شمال العاصمة.

كما استهدف الطيران مواقع في مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران بثلاث غارات، ويأتي هذا التصعيد بعد العملية العسكرية التي نفذها الحوثيون أمس الأول على أهداف نفطية داخل الأراضي السعودية. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، عن عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، تشمل تحييد قدرات الانقلابيين على تنفيذ الأعمال العدائية.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان «إنها نفذت عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية أنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقد حققت هذه الطلعات الجوية أهدافها بكل دقة».

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كما أكدت قوات التحالف أن «ما قامت به الميليشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب»، مشددة على أن «قوات التحالف لن تتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كل المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية».

وأضافت أن «عمليات قوات التحالف ستستمر بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكيلا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها».

مشاهدات يمنية