حزب ميركل: منافسنا يعمل بطريقة ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
أعرب الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل عن صدمته تجاه حالة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، واتهمه باتباع حملة انتخابية بطريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقال باول تسيمايك لمجلة «فرانكفورتر ألجيماينه فوخه» في عددها الصادر أمس «إن الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ليست نقاشا عن محتويات وإنما تغريدات خرقاء كالتي نعرفها من واشنطن».
يشار إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.
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