جلسة سرية للأمة الكويتي عن تطورات الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

أخلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس قاعة المجلس من الحضور، وذلك بناء على طلب الحكومة لعقد جلسة سرية؛ لبحث التطورات الإقليمية في المنطقة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.

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وطلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي مناقشة التطورات في المنطقة بجلسة سرية فطلب الرئيس الغانم إخلاء القاعة.

وافتتح رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة ثم تلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور النائبان عمر الطبطبائي وعودة الرويعي.

وقال الغانم «إن هناك طلبا مقدما من النواب لبحث الوضع الإقليمي، وكان بالتنسيق مع وزير الخارجية، وتم تخصيص جلسة اليوم لهذا الأمر».