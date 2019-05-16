سقوط طائرة صغيرة كانت في مهمة لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن سقوط طائرة صغيرة من طراز DA42، مسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي، حيث تحطمت على بعد ثلاثة أميال جنوب المطار وعلى متنها أربعة ركاب، ثلاثة بريطانين وواحد من جنوب إفريقيا، لقوا حتفهم جميعًا.

وأفاد بيان للهيئة اليوم بأن فريقًا من المحققين لديها قد وصلوا إلى موقع الحادث، وأن الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت لطبيعتها, مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل التحقيق, وستقدم معلومات تفصيلية فور توفرها.