شكرا لقرائتكم التحالف: هجمات الحوثي لا تهدد السعودية فقط بل الاقتصاد العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن إن وجود أضرار جانبية أمر وارد ونحيل أي حادث لفريق تقييم الحوادث.

وأكد المالكي على أن التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف الدولية لتفادي أي أضرار جانبية. مضيفا أن عملية عسكرية ناجحة طالت أهدافا مشروعة لا سيما في صنعاء.

وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن ميليشيات الحوثي تتلقى التعليمات من حرس إيران الثوري مشيرا إلى هجمات الحوثي لا تهدد السعودية فقط ولكن الاقتصاد العالمي وأن جهود التحالف تحمي مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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وأفاد المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس الموافق 16 مايو 2019م، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لقدرات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بأمانة العاصمة بمحافظة صنعاء، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد العقيد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية - لا سمح الله - لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.