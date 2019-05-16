شقيقان يجمعان 2 مليون جنيه من مدخرات العاملين بدولة عربية

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ضبطت مباحث الأموال العامة، الخميس، عاملا بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بلغت حجم تعاملاتهما خلال عام 2 مليون جنيه.

أكدت تحريات ومعلومات ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام شقيقين مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال أحدهما الذي يعمل بالخارج.

وأضافت التحريات قيامه بتوفير العملة الأجنبية للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى، لشقيقه المتواجد داخل البلاد، من خلال العائدين من تلك الدولة، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

باستدعاء المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه مصرى.

تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.